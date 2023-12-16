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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023, 13:29 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023, 13:41

Ersan Şen'den Özgür Özel'e HDP/DEM tepkisi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altındaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir harekete imza attı. Önce şehit cenazesine katılan Özgür Özel oradan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP/DEM'i ziyaret ederek ittifak pazarlığı yaptı. Muhalif tavrıyla bilinen Ersan Şen Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Ersan Şen, "Millet de onu yutacak.. Şehit cenazesinden çıkıp orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar." dedi. CHP yandaşı İsmail Saymaz ise DEM'i savunmaya çalıştı.

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