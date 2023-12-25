Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırılarında 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye teröre karşı birlik olurken CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile aynı safta yer aldı. Özgür Özel'in PKK'yı kınayan bildiriye imza atmamasını eleştiren Ersan Şen CHP Genel Başkanının Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesini hatırlatarak sert sözler söyledi. Ersan Şen, "Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok." dedi.