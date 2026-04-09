Başkan Erdoğan'dan Ankara’da sürpriz kafe ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın en köklü yerleşim yerlerinden biri olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Saraçoğlu Mahallesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çankaya ilçesinde bulunan mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, Ankara sokaklarında vatandaşla "gönül köprüsü" kurdu.

"Hayırlı Akşamlar Ankara": Gençlerle Kafe Sohbeti

Saraçoğlu'nun modern ve tarihi dokusunun birleştiği bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe çalışanlarıyla tek tek selamlaştı. Kafede bulunan gençlerin arasına karışan Erdoğan, "Hayırlı akşamlar" diyerek başladığı sohbette gençlerin taleplerini dinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Erdoğan, mahallenin yeni haline dair gelen teşekkürlere, "Ankara'nın sembolü oldu burası" diyerek karşılık verdi.

Miniklere Harçlık, Bebeklere Sevgi Dolu İlgi

Ziyaretin en dikkat çeken anları, Erdoğan'ın aileler ve çocuklarla olan iletişimiydi. Kucağına aldığı bebekleri seven ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Erdoğan, çocukları da unutmadı. Yanına gelen miniklerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, onlara harçlık vererek sevinçlerine ortak oldu. O anlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Devletin Zirvesi Tam Kadro Eşlik Etti

Gönüllere dokunan bu ziyarette Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik etti. Ziyarette;