MSB’den Gürcistan’daki uçak kazasına dair kritik rapor: Patlayıcı izine rastlanmadı
Kokpit içi konuşmaların ve dijital verilerin detaylı analiz edildiği soruşturmada, uçuş ekibinin kaza anına kadar herhangi bir arıza bildiriminde bulunmadığı ve uçağın seyir halindeyken teknik bir aksaklık sinyali vermediği tescillendi. Sabotaj veya dış müdahale ihtimallerini zayıflatan bu kritik raporun ardından, uzman ekiplerin olumsuz hava koşulları veya ani gelişen mekanik yorgunluk senaryoları üzerindeki odaklı incelemesi derinleşirken; MSB, kazanın kesin nedeninin tam kapsamlı teknik heyet raporuyla netleşeceğini vurguladı.