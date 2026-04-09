Beşiktaş’ta 100 milyonluk "mafya tipi" saldırıda 11 gözaltı

Beşiktaş'ta 100 Milyonluk Hasar: Çeteye Darbe İndirildi

İstanbul Beşiktaş'ta 6 Nisan sabahı Balmumcu Mahallesi'nde başlayan ve Levent'teki bir villaya uzanan saldırı dalgasının failleri yakalandı. İş insanı Selçuk Kürkoğlu (55) ve eşi Dilek Karamuk'a (47) ait araç kiralama şirketini hedef alan saldırılarda, toplamda yaklaşık 100 milyon liralık maddi hasar oluştuğu belirlendi.

11 Şüpheli Gözaltında, Suç Aletleri Ele Geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, bu sabah saatlerinde 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan iki motosiklet ve saldırıda kullanılan silahlar da ele geçirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürerken, saldırıların ardındaki "azmettirici" ve "yurt dışı bağlantıları" mercek altına alındı.

"Fırsat Penceresi" mi, Haraç Baskısı mı?

Olayın mağduru Selçuk Kürkoğlu, saldırıların ardından yaptığı açıklamada yurt dışından (ABD numarası üzerinden) arandığını ve tehdit edildiğini belirterek, "Kimseye verecek 1 lira paramız yok. Bunları kimse kale almasın, direkt emniyete gitsin" demişti. Kürkoğlu, araçları kundaklayan ekip ile villayı kurşunlayan ekibin farklı olduğunu, profesyonel bir pusu kurulduğunu iddia etmişti.

Villaya 5 Mermi İsabet Etmişti

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli şahısların araçlara benzin döküp ateşe verdiği anlar saniye saniye kaydedilmişti. Bu olaydan kısa süre sonra Levent'teki villaya motosikletle gelen iki kişi silahla ateş açmış; olay yerinde 7 adet boş kovan bulunurken, villanın duvarlarına 5 merminin isabet ettiği tespit edilmişti.