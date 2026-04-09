Kooperatif vurgunu soruşturmasında Ankara hattı: CHP İl Başkanı Ümit Erkol gözaltında!
Yazı Boyutu
Daha önce aynı dosya kapsamında gözaltına alınan ve halen tutuksuz yargılanan oğlu Fırat Erkol'un ardından soruşturmanın merkezine dahil edilen Ümit Erkol’un, kooperatif üzerinden yürütülen finansal hareketlilik ve projelerdeki rolü mercek altına alındı. Yüzlerce depremzedenin "ev sahibi olma" hayaliyle yatırdığı paraların akıbetine dair teknik ve fiziki takibin derinleştirildiği operasyonda, Ankara ve İzmir hattındaki para trafiği ile siyasi nüfuz iddiaları dosyadaki yerini koruyor.