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Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi

Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi
16.05.2023 16:01 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:02

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7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy fark yemesinin ardından CHP kazan gibi kaynıyor. Kemal Kılıçdarğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi. CHP içindeki çeteleşmeyi işaret eden Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seçim devam ederken açıklama yaptırılmasına tepki gösteren Enver Aysever, "Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan'ı işaret eden Enver Aysever, "Ekrem bey ile Mansur beyin itibarını silmeye çalışan çete kim? Bunları öğrenelim" dedi.

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