Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'da açıkladı: "Türkmenistan gazı için 3 alternatif var"

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 6. Enerji ve İklim Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji ve maden alanında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmenistan ile doğal gaz alanında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi ile alakalı bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Bayraktar, "Türkmenistan'dan Türkiye'ye gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatifimiz var." dedi.