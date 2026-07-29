Elazığ'da ışıklarda kaza: 4 araç birbirine girdi!

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:39 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:40

Trafik ışıklarında 4 araç çarpıştı

Kaza, Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cip henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme şekilde çarpıştı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.