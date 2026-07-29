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Elazığ'da ışıklarda kaza: 4 araç birbirine girdi!

Elazığ'da ışıklarda kaza: 4 araç birbirine girdi!

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Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen ve seyir halinde olan 4 araç birbirine girdi. 2'si çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Trafik ışıklarında 4 araç çarpıştı

Kaza, Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cip henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme şekilde çarpıştı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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