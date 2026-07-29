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Çorum'da 4 kadının kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

Çorum'da 4 kadının kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

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Çorum'da 4 kadının sokağın ortasında tartıştığı kavga kısa sürede büyüdü. Bir kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle sonlandırılırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sokak ortasında tartışma başladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki kadın daha kavgaya dahil oldu

Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Tarafların birbirini darbettiği ve çevredekilerin ayırmakta güçlük çektiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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