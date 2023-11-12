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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 12:12 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 12:26

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, kurultayda verdiği sözden döndü! 1 hafta arayla iki farklı açıklama

Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından 'değişim' çıkışıyla Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkan olmuştu. Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun gölgesi altında belirlediği yeni CHP’de gözler tüzük kurultayına çevrildi. Özgür Özel’in genel başkan olmadan önce verdiği namus ve şeref sözünü seçildikten sonra unutması gündem oldu. Kulislerde, Özel’in bu kararı almasında ekibinin ciddi bir hazırlık içinde olmadığı belirtiliyor.

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