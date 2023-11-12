Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Riyad dönüşü açıklamalar! Gazze için yoğun diplomasi başlıyor

Başkan Erdoğan, Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin 'çekimser' oy kullanan ülkelerle telefon diplomasisi başlayacağını dile getirdi.17 Kasım'da Almanya'ya 21 Kasım'da Cezayir'e gideceğini belirten Erdoğan, hem Avrupa'ya hem de Afrika'ya güçlü bir mesaj verileceğini ifade etti. Erdoğan, "Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye. Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye" dedi.