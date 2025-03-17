Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek mi? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten önemli açıklamalar

Üniversite sınavından istediği puanı alamayınca önce para ile özel bir üniversiteye kayıt yaptırıp sonra İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz bir yatay geçiş yaptığı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması incelemede. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu diplomada usulsüzlük var mı yok mu araştırılıyor. Gözler gelecek karara çevrilmişken akıllardaki en önemli soru “Diploma iptal edilecek mi?” oldu. Peki İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sallantıda mı? CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.