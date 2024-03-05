Ekrem İmamoğlu Halk TV'de 'Gelir - gider' tablosu üzerinden de ucuz bir yalana girişti. "2021'de bizim borçlanmamıza 'sıfır' verdiler. Hiç borçlanma vermediler, ona rağmen kasayı döndürdük" ifadeleriyle toplumu yanlış yönlendirdi. İmamoğlu'nun 2021'de bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti'den jet yanıt geldi. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2021 yılında gelen 9 adet borçlanma talebi dosyasının tamamının İBB Meclisi'nden 'oy birliğiyle' geçtiğini duyurdu. Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek "Teraziye gelmeyen yalancıdır" dedi.