Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden bu yana iş bilmezliği ile dillere destan olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kaynaklarını seçim propagandası olarak kullanmaktan çekinmiyor. Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Arnavutköy'de kurulan CHP seçim koordinasyon merkezlerinde İBB'ye ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz dağıtılıyor. Ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken verilen ekmek poşetlerine CHP’nin tanıtım broşürleri de koyuluyor.