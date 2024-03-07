SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 12:52

Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'i seçim propagandası olarak kullandı

Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden bu yana iş bilmezliği ile dillere destan olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kaynaklarını seçim propagandası olarak kullanmaktan çekinmiyor. Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Arnavutköy'de kurulan CHP seçim koordinasyon merkezlerinde İBB'ye ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz dağıtılıyor. Ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken verilen ekmek poşetlerine CHP’nin tanıtım broşürleri de koyuluyor.

SIRADAKİ VİDEO
CHP’de sular durulmuyor! Ekrem İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’a bombardıman: ‘’Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti’’
07.03.2024Perşembe
1 Nisan kaosu! CHP Genel Başkan CHP’li Burhanettin Bulut 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara fena salladı
07.03.2024Perşembe
CHP yandaşı İsmail Küçükkaya’dan Özgür Özel'e çağrı: Burcu Köksal'ı adaylıktan al İstanbul gidiyor
07.03.2024Perşembe
Esenyurt’ta otomobile çarpıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü kamerada
07.03.2024Perşembe
Sakarya Akyazı'da göreve giden polisler kaza yaptı: 2 yaralı
07.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Yabani 26. bölüm fragmanı izle! 00:45
Yabani 26. bölüm fragmanı izle!
07.03.2024Perşembe
Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti! 00:32
CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı itiraf etti!
07.03.2024Perşembe
İstanbul’un bitmeyen ulaşım çilesi! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! 00:52
Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu!
07.03.2024Perşembe
CHP’de ’’DEM’’ kaosu! Özgür Özel başka, CHP’li Burcu Köksal başka konuştu: ‘’Kapıdan sokmam’’ 01:59
CHP'de ''DEM'' kaosu!
07.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA