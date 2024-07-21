Dünya Microsoft kaynaklı 'makro' krizle sarsıldı. CrowdStrike güncellemesi sonrası sistemler çöktü, uçuşlar aksadı, yayınlar kesildi. Bu yaşananlar 'yerli ve milli' teknolojinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken yazılımda yerlileşme çalışmaları hız kazandı. Başkan Erdoğan KKTC dönüşü konuya ilişkin "Bu konuda ek tedbirler almak gerekiyorsa alırız. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi. Bir yandan da küresel krizin hasar tespit çalışmaları sürüyor... Dev kesintinin ekonomilere maliyetinin trilyon dolarları bulacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve CEO'su Klaus Schwab'ın Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella ile yaptığı 'siber güvenlik' konu başlıklı konuşma ise akıllara "Bu yaşananlar daha büyük bir krizin tatbikatı mı?" sorusunu getirdi.