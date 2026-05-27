Traktör şaftına sıkışan küçük çocuk ağır yaralandı: Helikopterle hastaneye sevk edildi

Çorum'da ailesine ait traktörün arkasında oynarken kolunu şaft miline kaptıran talihsiz çocuk için ekipler seferber oldu. Ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile başkente ulaştırıldı.

Kolunu Şafta Kaptırdı

Olay, Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Kırsal alanda ailesiyle birlikte bulunan 2 yaşındaki küçük çocuk, bir anlık dikkatsizlik sonucu çalışır vaziyetteki traktörün arkasında bulunan şaft miline kolunu kaptırdı. Durumu fark eden ve büyük bir panik yaşayan ailenin feryatları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede İlk Müdahale Yapıldı

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, traktör aparatına sıkışan ve ağır yaralanan küçük çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, talihsiz çocuk ambulansla hızla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada acil serviste doktorlar tarafından yoğun bir tedavi sürecine alınan çocuğun durumunun ciddi olduğu saptandı.

Ankara'ya Helikopterle Sevk

Hastanedeki doktorların, yaralanmanın boyutu nedeniyle daha kapsamlı bir mikrocerrahi müdahale gerekebileceği yönündeki kararı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Küçük çocuğun zaman kaybetmeden Ankara'ya ulaştırılması için Çorum'a acil olarak ambulans helikopter istendi. Hastane bahçesindeki piste iniş yapan hava ambulansına alınan 2 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

