Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü yeni doğal gaz gemisinin müjdesini verdi. Geminin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacağını belirten Erdoğan, "Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" diyerek GKRY'nin Yunanistan'la deniz üssü kurma planlarına gönderme yaptı. Miçotakis'e "Hezeyanlara sessiz kalmayız. Dendias'a haddini bildir" uyarısında bulunan Erdoğan, "Zaman zaman Yunanistan’daki popülist figürlerin iki ülke arasındaki ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit oluyoruz" dedi. Erdoğan, ABD ile yeni dönem ve Trump sorusuna "Yapacağımız çok ilginç çalışmalar var" yanıtını verdi. Dünyayı etkileyen dijital kaos, İsrail, terörle mücadele ve emekli maaşlarına ilişkin de önemli değerlendirmeler yaptı.