Dünya şampiyonu kick bokscunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı yüz felci geçirdi

Olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden’i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.