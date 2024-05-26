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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:32 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:32

Dünya Reisi’nin helikopter kazasında ölümünü konuşurken, Paşinyan da benzer bir kaza atlattı!

Dünya Reisi’nin helikopter kazasında ölümünü konuşurken, Paşinyan da benzer bir kaza atlattı. Helikopteri, acil iniş yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Lori eyaletinin başkenti Vanadzor yakınlarında sınırı incelemek için havalandı. Ancak kötü hava koşulları yüzünden, helikopteri tehlike atlattı. Pilot, açık araziye acil iniş yaptı. Korku dolu anları Paşinyan, kendi hesabından paylaştı. "Canlarım, her şey yolunda" diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzora'a acil iniş yaptı. Yolculuğumuza arabayla devam ediyoruz. Hepinize iyi bir gün diliyorum". Bu gelişmenin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin, kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapması ve ölümlere yol açmasının ardından yaşanması ülkede korku yarattı.

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