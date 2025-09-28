PODCAST CANLI YAYIN

Düğün konvoyundaki otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle