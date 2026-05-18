SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 154 şüpheliden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
