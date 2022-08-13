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DP’li Gültekin Uysal’dan skandal açıklamalar! Gazetecileri hedef alarak Cemal Enginyurt’u savundu

DP’li Gültekin Uysal’dan skandal açıklamalar! Gazetecileri hedef alarak Cemal Enginyurt’u savundu
13.08.2022 01:32 - Son Güncelleme: 13.08.2022 01:44

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Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, ardından Enginyurt'un koruması Emrah Topal, Şimşek'i darp etmişti. Olayın akabinde sicili kabarık olan saldırgan koruma Emrah Topal tutuklandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, üzerinden bir hafta geçen olayın ardından ilk kez konuştu. Hiçbir mahçubiyet göstergesi sergilemeyen Uysal, özür dilemek yerine gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'a sahip çıktı, suçlamalarda bulundu.

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