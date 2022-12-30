Haberler Güncel Videoları Ekrem İmamoğlu doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına soyundu

Ekrem İmamoğlu doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına soyundu

Ekrem İmamoğlu doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına soyundu
30.12.2022 23:30 - Son Güncelleme: 30.12.2022 23:33

OTOMATİK OYNAT

Güncel 10:30
Başkan Erdoğan: “Anayasal...
Güncel 01:34
Bakan Akar ve beraberindeki...
Güncel 05:58
Bakan Kirişci'den 2023...
Güncel 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve...
Güncel 04:00
Ülkü Ocakları eski Başkanı...
Güncel 01:04
Tarım ve Orman Bakanlığı: “ÇKS...
Güncel 02:32
Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT...
Güncel 09:24
Başkan Erdoğan'dan EYT için...
Güncel 02:57
Bakan Akar ve MİT Başkanı...
Güncel 52:15
Terör soruşturması! Bakan...
Güncel 05:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın...
Güncel 00:52
6'lı masa dağılıyor mu? Nevşin...

İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum eden Ekrem İmamoğlu, doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılmış ve mesnetsiz iddialarda bulnumuştu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, TV100'de katıldığı programda bu yalanı sürdürmeye devam etmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CHP'nin İGDAŞ iddialarına canlı yayında cevap verdi. Yılmaz, 'Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA