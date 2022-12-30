Ekrem İmamoğlu doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına soyundu

İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum eden Ekrem İmamoğlu, doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılmış ve mesnetsiz iddialarda bulnumuştu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, TV100'de katıldığı programda bu yalanı sürdürmeye devam etmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CHP'nin İGDAŞ iddialarına canlı yayında cevap verdi. Yılmaz, 'Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi" ifadelerini kullandı.