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Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar: Üç eşini de öldüren şüpheli cinayetleri 19 yıl arayla işledi

Korkunç cinayette dikkat çeken detaylar: Üç eşini de öldüren şüpheli cinayetleri 19 yıl arayla işledi
01.01.2023 17:03 - Son Güncelleme: 01.01.2023 17:51

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen şahıs, üçüncü eşini öldürerek gömmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken, şahsın cinayetleri 19 arayla işlediği ortaya çıktı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. (57) gözaltına alındı. Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.

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