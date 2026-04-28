Diyarbakır'da mucize kurtuluş: Kayıp Yazgül tarlada uyurken bulundu

Diyarbakır'da mucize kurtuluş: Kayıp Yazgül tarlada uyurken bulundu

Tüm köyün ve ekiplerin dört bir yanda aradığı 2,5 yaşındaki çocuk, bir tarlanın ortasında uykuda bulundu. Endişeli bekleyiş yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.

Ekipler ve köylüler dört koldan aradı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde dün akşam saatlerinde büyük bir korku yaşandı. Ailesinin bir anlık dalgınlığıyla gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alınamaması üzerine durum ivedilikle güvenlik güçlerine bildirildi. İhbarın ardından köye çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edilerek geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Tarlada uyurken bulundu

Havanın kararmasıyla birlikte endişelerin arttığı saatlerde, ekipler su kanalları ve engebeli arazide tarama yaparken köylüler de arama çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren hummalı çalışmaların ardından sevindirici haber küçük Yazgül'ün amcasından geldi. Minik Yazgül, evinden tam 3 kilometre uzaklıkta, açık arazideki bir tarlanın içerisinde derin uykudayken bulundu.

Sağlık durumu kontrol altına alındı

Küçük kızın bulunmasıyla birlikte köy meydanında ve aile içerisinde büyük bir sevinç yaşandı. Bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri, bitkin düşen Yazgül'ü tedbir amacıyla ambulansa alarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yazgül, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yetkililer, küçük çocukların açık arazilerde benzer durumlara karşı dikkatle izlenmesi gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

