Diyarbakır'da 16 yıllık kayıp dosyasında töre iddiası: 1 tutuklama
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çıkarılan Ceylan Aktepe’nin dini nikahla yaşadığı R.A.’nın babası Ömer Aktepe (59) tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 11'i adli kontrolle olmak üzere, serbest bırakıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel