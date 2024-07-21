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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024, 20:20 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024, 20:20

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'e sert tepki

İsrail Türkiye’yi açıkça hedef aldı. İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet, Filistinli öğrencilerin İsrail polisine saldırı hazırlığı yaptığını ve finansörlerinin de Hamas’ın Türkiye’deki şubesi olduğunu iddia etti. Öte yandan Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı her fırsatta hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise bir kez daha tetikçiliğe soyundu ve X hesabında açıkça Türkiye’yi hedef gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın alçak paylaşımına çok sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.


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