Reyhanlı'da sollama yaparken motorsiklete çarptı: Motorsiklet sürücüsü kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:34 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:35

Sollama Yaparken Dehşet Saçtı

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevre yolunda meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan U.T. (28) idaresindeki otomobil, önündeki aracı sollama yaptığı esnada önünde ilerleyen K.Z. (75) yönetimindeki motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevre yolunda adeta can pazarı yaşanırken, bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

Motosiklet Sürücüsü Olay Yerinde Can Verdi

Korkunç kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, otomobilin çarptığı talihsiz motosiklet sürücüsü K.Z.'nin çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Zamana Karşı Yarışla Kurtarıldı

Takla atan ve demir yığınına dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü U.T. için ise itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan ağır yaralı sürücü, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.