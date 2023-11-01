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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023, 14:54 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023, 14:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Abdullahiyan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze'deki son durumu görüştü. İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Abdullahiyan, "Sayın Erdoğan'ın açık ve güçlü tutumu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Erdoğan mazlum Filistin halkının yanında" dedi.

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