İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında “Bu genç neslin anasının babasının tuzu kuru olanları daha o yaşta doldurulmuş dudaklar hepsinde, kaşlar, gözler yapılmış. Üniversite 1’e başladığı andaki yüzle üniversite 3’e geldiğindeki yüz arasında inanılmaz bir fark olan bol paralı babaların, muhtemelen hırsızlık yaparak elde ettikleri paraları acayip harcayan çocuklar. E bir kısmını da biliyorsunuz manyak arabalarla” ifadelerini kullandı. Akşener’in sözlerine halk edebiyatı yapan ancak kızının lüks hayatıyla büyük eleştirilerin hedefi olan Lütfü Türkkan alındı. Basına servis edilen konuşma metninde yer almayan ifadelerin parti içi uyarı olduğuna dikkat çekilirken Türkkan’ın bozulduğu Dilara Türkkan’ın ise babasına mesaj attığını ortaya çıktı.