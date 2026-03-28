Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Tek çıkış yolu diplomasi!"
Yazı Boyutu
Bölgedeki askeri hareketliliği ve diplomatik tıkanıklığı değerlendiren Fidan, çatışmaların yayılma riskine dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna seslendi. "Tek çıkış yolu diplomasi" vurgusu yapan Bakan Fidan, krizin derinleşmemesi için tarafların acilen masaya dönmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin çözüm odaklı tutumunu bir kez daha yineleyen Fidan'ın bu çarpıcı analizi, bölgedeki tansiyonun ne denli kritik bir noktaya ulaştığını gözler önüne serdi.