Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan katil İsrail'e sert tepki gösteren Fidan, "İsrailli yetkililer uluslararası mahkemelerde hesap verecek" dedi.