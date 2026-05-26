Sulama kanalına düştü: İtfaiye kalp masajıyla genci hayata geri döndürdü

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolan genç için ekipler seferber oldu. Sudan çıkarıldığında kalbi atmayan talihsiz genç, ilk yardımla yeniden nefes almaya başladı.

Dengesini Kaybederek Suya Düştü

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, sulama kanalının kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kanalın debisinin yüksek olması sebebiyle akıntıya kapılan talihsiz genç, hızla sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kalbi Yeniden Çalıştırıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. Suyun içerisinde hızla ilerleyen ve gözden kaybolmak üzere olan genci yakalamak için itfaiye ekipleri kanalda kurtarma operasyonu başlattı. Yoğun çabalar neticesinde sudan çıkarılan gencin kalbinin durduğu saptandı. Zaman kaybetmeden kalp masajına başlayan itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu gencin kalbini yeniden çalıştırmayı başardı.

Hastanede Tedavisi Sürüyor

Hayata döndürülen ve ilk müdahalesi kıyıda tamamlanan talihsiz genç, hazır bekleyen ambulansa taşınarak ivedi bir şekilde en yakın hastanenin acil servisine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, gencin sulama kanalına nasıl düştüğünü tam olarak belirleyebilmek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürüyor.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

