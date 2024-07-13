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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 16:32

Başkan Erdoğan'dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır." dedi. "Kuzey Irak'ta Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz" diyen Erdoğan, Suriye ve Irak'ta, Türkiye'ye tehdit oluşturacak yapılara müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Ordunun kimsenin vesayetine bırakılamayacağını ifade eden Erdoğan, "15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık.1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi." şeklinde konuştu.

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