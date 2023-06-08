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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü
08.06.2023 09:47

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Son dakika haberleri... MİT Başkanlığı'nın ardından yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır"

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