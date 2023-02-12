Depremin 162. saatinde 4 mucize daha yaşandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen kurtarılma haberleri ise Türkiye'ye umut oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketin 150. saatinde kurtarılan küçük bir kızın videosunu "Umut hep var" sözleriyle paylaştı. Adıyaman'da da 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Adıyaman'da 160 saatin sonunda Aysima Baltacı isimli 10 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı. Depremin 162. saatinde peş peşe mucize yaşandı. 4 kişi enkaz altından kurtarıldı.