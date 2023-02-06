Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? MGM'den son dakika hava durumu raporu

Deprem bölgesinin son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. MGM'den yapılan tahminlerde depremden etkilenen Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da çarpıcı bir uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde soğuk havanın etkisiyle hipotermi riskine dikkat çeken Kadıoğlu, "10 ve 5 derece altında üşümeye başlarız ancak gece özellikle sıfır ve altı yani eksi olduğu zaman çok daha büyük sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.