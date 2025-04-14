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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:12:07

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda; Denizli Kocabaş Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Mehmet Köseoğlu (42), cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti. Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı. Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü’nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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