SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 10:39 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 10:39

DEM Partililerden Hakkari Valisi’ne yönelik alçak sözler! Resmen tehdit etti

31 Mart yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın PKK'lı teröristleri evinde barındırdığı va terör örgütü ile iletişimde olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Akış'ın yerine Vali atanmasının ardından başta DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları olmak üzere birçok partili provokasyon için sokağa çıktı. Polisle arbede yaşayan DEM Partililerden bir şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek." şeklinde tehditler savurdu.

SIRADAKİ VİDEO
İşte katil İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları!
07.06.2024Cuma
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ'den 'yeni' Gülen videosu
07.06.2024Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına NARKOÇELİK-21 darbesi
07.06.2024Cuma
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile horon ekibini izledi!
07.06.2024Cuma
İZLE I Otizmli anaokulu öğrencisine ayrımcılık iddiası: Bakanlık soruşturma başlattı!
06.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? 03:11
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?
06.06.2024Perşembe
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti! 00:23
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti!
06.06.2024Perşembe
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Servis edilen fotoğraflarla ne amaçlanıyor? 16:31
FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ne amaçlanıyor?
06.06.2024Perşembe
Öğretmen cinayeti son dakika: Fatih’te öğretmene silahlı saldırı anı kamerada! 04:26
Fatih'te öğretmene silahlı saldırı anı kamerada
06.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA