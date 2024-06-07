31 Mart yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın PKK'lı teröristleri evinde barındırdığı va terör örgütü ile iletişimde olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Akış'ın yerine Vali atanmasının ardından başta DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları olmak üzere birçok partili provokasyon için sokağa çıktı. Polisle arbede yaşayan DEM Partililerden bir şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek." şeklinde tehditler savurdu.