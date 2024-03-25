CHP - DEM ittifakının rotasını Kandil çiziyor. DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile yaptıkları 'Kandil Uzlaşısı'nı anlattı. "Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi. DEM'li Saymadi "Oralarda seçim kazanılırsa belediye başkan yardımcıları DEM'li olacak" dedi, CHP ile yürütülen ittifak sayesinde İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan etti.