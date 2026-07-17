Sincan'da parkta çocukların tartışması aile kavgasına döndü!

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 00:07 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 00:12

Parkta Çocuk Kavgası Başladı

Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir parkta çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma çocuklar arasında kavgaya dönüştü.

Aileler de Kavgaya Dahil Oldu

Çocuklarının kavga ettiğini öğrenerek parka gelen ailelerin de olaya müdahil olmasıyla gerilim daha da tırmandı. Taraflar tekme ve tokatlarla birbirine girerken parkta büyük bir arbede yaşandı.

Polis Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.