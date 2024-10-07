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Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti
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Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 23:03

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelik'in yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri olan ve Allah’a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Tuzcu'nun dini ve milli değerlere küfürler ettiği "C7K marşı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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