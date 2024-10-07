Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelik'in yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri olan ve Allah’a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Tuzcu'nun dini ve milli değerlere küfürler ettiği "C7K marşı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.