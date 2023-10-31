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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:41 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:43

Danıştay'dan trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Son dakika haberi! Bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza alan "HOHMUSTESARI" isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi'ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal karara imza attı. 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, Gündüz'ün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydetti.

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