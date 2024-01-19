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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 21:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 21:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber muhabirine yapılan alçak saldırıyı kınadı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen Ödülleri' programında A Haber muhabirine yapılan alçak saldırıyı kınadı. Altun konuşmasında, "Türkiye sınırlarında da basın-yayın dünyasındaki demokratik ve çoğulcu iklimi hâlâ içine sindiremeyen unsurlar varlık göstermeye devam ediyor. Dün İstanbul Beylikdüzü'nde bir meslektaşımıza yöneltilen fiziki şiddeti hep birlikte gördük. A Haber muhabiri Ali Nazif Vural ne yazık ki görevi başında iken öfkeli bir muhalif grubun saldırısına uğradı. Bu yapılan saldırıyı ben bir kere daha şiddetle kınıyorum. Bu saldırgan zihniyet, bu şiddet ve linç kültürü ne yazık ki ideolojik bağnazlıklarından bir türlü kurtulamayan kimi medya kuruluşlarından besleniyor. Bazı basın yayın kuruluşları, üzülerek görüyoruz ki toplumda nefret pompalama çabası içine giriyorlar. İletişim Başkanlığı olarak bu türden çabaların ve saldırıların her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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