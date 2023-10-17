Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önem açıklamalar: Büyüme, enflasyon, işçi, emekli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi. Enflasyonu tek haneye indireceklerini belirten Yılmaz, "Memuru, işçiyi, emekliyi ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu. "2024 Bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda Gazi Meclisimizin takdirine sunduğumuz ilk bütçemizdir" diyen Yılmaz, söz konusu bütçede aslan payın eğitime ayrıldığını belirtti. Deprem bölgesi için ise 1 trilyon 28 milyar TL kaynak ayrıldı.