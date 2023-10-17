PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önem açıklamalar: Büyüme, enflasyon, işçi, emekli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi. Enflasyonu tek haneye indireceklerini belirten Yılmaz, "Memuru, işçiyi, emekliyi ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu. "2024 Bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda Gazi Meclisimizin takdirine sunduğumuz ilk bütçemizdir" diyen Yılmaz, söz konusu bütçede aslan payın eğitime ayrıldığını belirtti. Deprem bölgesi için ise 1 trilyon 28 milyar TL kaynak ayrıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste!
17.10.2023Salı
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
17.10.2023Salı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır!
17.10.2023Salı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde Kafes operasyonu kapsamında 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı
17.10.2023Salı
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Benekli Ayhan’a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı! Benekli Ayhan öldü mü? Saldırı anı izle 00:23
Benekli Ayhan'a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı!
17.10.2023Salı
Benekli Ayhan dayak videosu izle! Kavga anına dair sansürsüz görüntüler infial yarattı! Ayhan Koç ’’Benekli Ayhan’’ öldü mü? 00:25
Ünlü fenomene sokak ortasında linç! ''Benekli Ayhan'' öldü mü?
17.10.2023Salı
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE 📺 FOX dizisi Yabani son bölüm full izle tek parça 00:44
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE
17.10.2023Salı
İsrail saldırısında yaralanan sağlık görevlisi Kur’an-ı Kerim okudu 00:56
Yaralanan sağlık görevlisi Kur'an okudu
17.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA