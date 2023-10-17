PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:24 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:30

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahsın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 883 gram metamfetamin maddesi, 11 gram eroin maddesi, 380 gram esrar maddesi, 19 gram skunk maddesi, 28 gram toz ecstasy maddesi, 142 adet ecstasy hap, 2 adet uyuştucu madde kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 380 Türk Lirası ele geçirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır!
17.10.2023Salı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde Kafes operasyonu kapsamında 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı
17.10.2023Salı
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü
17.10.2023Salı
Kassam tugayları esir aldıkları İsrailli bir kadına yaptıkları tıbbi müdahaleyi paylaştı!
17.10.2023Salı
İşgalci İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? A Haber'de yorumlandı!
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Benekli Ayhan’a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı! Benekli Ayhan öldü mü? Saldırı anı izle 00:23
Benekli Ayhan'a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı!
17.10.2023Salı
Benekli Ayhan dayak videosu izle! Kavga anına dair sansürsüz görüntüler infial yarattı! Ayhan Koç ’’Benekli Ayhan’’ öldü mü? 00:25
Ünlü fenomene sokak ortasında linç! ''Benekli Ayhan'' öldü mü?
17.10.2023Salı
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE 📺 FOX dizisi Yabani son bölüm full izle tek parça 00:44
Yabani 6. bölüm CANLI İZLE
17.10.2023Salı
İsrail saldırısında yaralanan sağlık görevlisi Kur’an-ı Kerim okudu 00:56
Yaralanan sağlık görevlisi Kur'an okudu
17.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA