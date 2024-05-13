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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: "Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak"

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara Atatürk Lisesi ziyaretinde konuştu. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Yılmaz, "AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir. Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını içeriyor." dedi.

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