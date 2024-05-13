Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara Atatürk Lisesi ziyaretinde konuştu. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Yılmaz, "AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir. Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını içeriyor." dedi.