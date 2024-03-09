Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde 'metro yalanı' skandalına imza atan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Kurum, "Bu yalancı başkan çıkıp ne diyor? Rahmetli Kadir Abi döneminde temelleri atılan metroların temelini ben attım diye yalan söylütyor. Emek hırsızlığı yapıyor, Proje hırsızlığı yapıyor, icraat hırsızlığı yapıyor. İBB’nin o tembel, ilgisiz başkanı dönüp şöyle resmi internet sitesine baksa orada görecek. Orada ‘Sıfırdan başlayıp yaptığım’ dediği projelerin tarihleri aslında tek tek yazıyor" dedi.