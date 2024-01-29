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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 21:11

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum semt pazarında vatandaşla buluştu!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Murat Kurum, bu kapsamda Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile buluştu. Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ‘’İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek.” dedi.

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